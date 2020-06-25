Beşiktaş, Konyaspor maçına çıkacak mı? İşte yol haritası

TÜM TAKIMA TEKRAR TEST

RAKİPLER DE TESTE GİRECEK

'ta 2 futbolcununtestinin pozitif çıkması sonrasında izlenecek yol haritası da merak edilirken, TFF'nin "futbola dönüş protokolü"ne göre siyah-beyazlılar iki oyuncusunu dışarıda bırakarak maçları oynamaya devam edecek.Karşılaşmaların ertelenmesi için Beşiktaş'ta kadroya alınacak oyuncu sayısının 14'ün altına düşmesi gerekiyor. TFF'nin ilgili talimatında, "." ifadeleri yer alıyor.Süper Lig'in 29. haftasında 29 Haziran Cuma günü evinde Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, tekrar teste girdikten sonra bir sorun olmaması durumunda mücadeleye çıkacak.TFF'nin protokolüne göre, 2 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpteki herkese de yeniden test yapılacak. TFF'nin koronavirüs protokülünde "TTesiste bulunmayan ancak vaka ile temas olasılığı olan diğer çalışanlar da acilen (en geç 24 saat içerisinde) tesise çağrılıp teste tabi tutulmalıdır. Pozitif çıkan vakanın ailesi bilgilendirilmeli ve onlar için de kendi evlerinde test organizasyonu planlanmalıdır." şeklinde yönlendirme yapılıyor.Öte yandan, Beşiktaş'ın son 4 hafta içinde karşılaştığı tüm takımlar da Kovid-19 testine girmek zorunda. Bu nedenle siyah-beyazlıların ara sonrasında karşılaştığıve'da tüm oyuncular ile çalışanlar, 48 saat içinde koronavirüs testine girecek.