25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Beşiktaş, Kayserispor'a 6 sezondur geçit vermiyor

Beşiktaş, Kayserispor'a karşı Süper Lig'de son 12 maçtır yenilmiyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor'a karşı son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

EN SON 2019 - 2020 SEZONUNDA 

Kayserispor, Süper Lig serüveninde Beşiktaş'ı 6 sezondur mağlup edemiyor. Sarı kırmızılılar, en son 2019-2020 sezonunda İstanbul ekibini mağlup etmişti.

Süper Lig'in erteleme maçında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 4-0 yenik ayrılan Kayserispor, rakibine karşı uzun süredir üstünlük kuramıyor. Son olarak 2019-2020 sezonunda sahasında 3-1'lik galibiyet alan sarı kırmızılılar, bu maçtan sonra oynadığı 12 maçta kazanamadı. 10 müsabakadan yenik ayrılan Kayserispor, 2 maçta da berabere kaldı. Kayserispor, rakibine karşı en farklı yenilgisini 4-0 ile alırken, 7 maçta Beşiktaş'a gol atma başarısı gösteremedi.



Kayserispor ; sahasında ise son 6 sezondur Beşiktaş'ı mağlup edemedi. Sarı kırmızılılar, bu 6 maçta 1 beraberlik 5 yenilgi aldı. Kayserispor bu maçlarda 2 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
