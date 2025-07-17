16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
1-1
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
2-2UZS
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
1-1
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
0-1
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
1-0
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Beşiktaş kampın son maçında

Beşiktaş, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında 17 Temmuz'da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşılaşacak.

calendar 17 Temmuz 2025 09:17
Haber: AA, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş kampın son maçında
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Beşiktaş, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında 17 Temmuz'da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek.

Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki ERGO Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

Karşılaşma HT Spor'dan canlı yayımlanacak.


Beşiktaş, oynadığı ilk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, üçüncü hazırlık karşılaşmasında ise 16 Temmuz'da Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaştı ve 3-2 mağlup oldu.

"Kara kartal", Petrzalka 1898 hazırlık maçıyla 2025-2026 sezonu öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayacak.

Avusturya'da 4 Temmuz'da hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, 18 Temmuz Cuma günü Türkiye'ye dönecek

 

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