Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın hedefi Şampiyonlar Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, sezonu lider tamamlayıp Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyor.Sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, yaklaşık 10 günlük süreçte günde çift idmana çıktı.Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan kadın futbolcular, kampı fizik ve kuvvetin yanı sıra teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamladı.Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Mesut Kır, kamp süreci, lig ve Şampiyonlar Ligi hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Kır, yeni transferlerin de katıldığı 21 futbolcuyla yaptıkları kampın çok verimli geçtiğini belirterek,dedi.Sezon hedefleri ve beklentilerine de değinen Kır,diye konuştu.Avrupa'ya gidebilmek için ilk önce şampiyonluk gerektiğini anlatan Kır,diye konuştu.2024-25 sezonunun ne zaman başlayacağı ve ligde kaç takımın mücadele edeceğinin henüz belirlenmediğine dikkati çeken Kır, 12 takımın lig için az olduğunu söyledi.Kadın futbolunun, saha ölçüleri ya da topun ağırlığı gibi temel noktalarda erkek futbolundan farkının bulunmadığına vurgu yapan Kır,ifadesini kullandı.Takımı kaptanı Başak Gündoğdu da kamp dönemin güzel geçtiğini dile getirdi.Beşiktaş'ın her sezona şampiyonluk hedefiyle başladığını ifade eden Başak, geçen sezonun kendileri açısından çok iyi geçmediği belirterek, şöyle devam etti:dedi.Türkiye'de kadınların olduğu her alanda başarı elde edildiğine dikkati çeken Gündoğdu,diyerek sözlerini tamamladı.