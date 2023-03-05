Beşiktaş'ın iç sahada yenilmezlik serisi sürdü!

Beşiktaş, MKE Ankaragücü galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisine devam etti.



Bu sezon Dolmabahçe'de oynadığı maçlarda yenilmezlik serisini 8 maça yükselten siyah-beyazlı ekip, tek yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında aldı.



Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken, bu sezon ise evinde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

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