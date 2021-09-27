Beşiktaş'ın Ajax'ta dikkat etmesi gereken isim!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Hollanda ekibinde en dikkat çeken isim Sebastien Haller oldu.



Ajax'ın yıldızı Sebastien Haller 9 maçta 9 kez fileleri sarsarak takımının en skoreri oldu.



Dusan Tadic ve Noussair Mazraoui 4'er kez golle buluştu. Berghuis 3; Alvarez, Neres ve Antony 2'şer gol attı. 7 futbolcu ise 1'er kere ağları sarstı.



Hollanda devi, ligde 7, Devler Ligi ve Süper Kupa'da 1'er maça çıktı ve 35 kez ağları sarstı. Kırmızıbeyazlılar, 9 maçtan 7'sini kazandı. PSV'ye Süper Kupa'da 4-0 kaybetti, Twente ile 1-1 berabere kaldı.



