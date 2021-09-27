Beşiktaş'ın Ajax'ta dikkat etmesi gereken isim!

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Ajax maçı öncesinde Hollanda ekibinde bir isim dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın Ajax'ta dikkat etmesi gereken isim!
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27 Eylül 2021 12:10
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Hollanda ekibinde en dikkat çeken isim Sebastien Haller oldu.

Ajax'ın yıldızı Sebastien Haller 9 maçta 9 kez fileleri sarsarak takımının en skoreri oldu.

Dusan Tadic ve Noussair Mazraoui 4'er kez golle buluştu. Berghuis 3; Alvarez, Neres ve Antony 2'şer gol attı. 7 futbolcu ise 1'er kere ağları sarstı.

Hollanda devi, ligde 7, Devler Ligi ve Süper Kupa'da 1'er maça çıktı ve 35 kez ağları sarstı. Kırmızıbeyazlılar, 9 maçtan 7'sini kazandı. PSV'ye Süper Kupa'da 4-0 kaybetti, Twente ile 1-1 berabere kaldı.


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