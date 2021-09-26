Beşiktaş'ın Ajax maçının hakemi açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın Ajax maçının hakemi açıklandı
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26 Eylül 2021 12:00
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da 28 Eylül Salı günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada, Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.

Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.


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