Beşiktaş Icrypex'ten, Şampiyonlar Ligi'nde kritik galibiyet

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında konuk olduğu Almanya'nın EWE Baskets takımını 83-81 yendi.
EWE Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 31-25 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 52-42 üstün gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan siyah-beyazlılar, 10-0'lık seriyle durumu 52-52'ye getirdi. Başa baş geçen mücadelenin üçüncü periyodunu 67-65 üstün tamamlayan Beşiktaş Icrypex, karşılaşmadan 83-81 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılarda Rondae Hollis-Jefferson 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi takımda Rickey Paulding 15 sayı kaydetti.
Beşiktaş Icrypex grupta ilk galibiyetini alırken EWE Baskets ilk mağlubiyetini yaşadı.
EWE Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 31-25 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 52-42 üstün gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan siyah-beyazlılar, 10-0'lık seriyle durumu 52-52'ye getirdi. Başa baş geçen mücadelenin üçüncü periyodunu 67-65 üstün tamamlayan Beşiktaş Icrypex, karşılaşmadan 83-81 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılarda Rondae Hollis-Jefferson 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi takımda Rickey Paulding 15 sayı kaydetti.
Beşiktaş Icrypex grupta ilk galibiyetini alırken EWE Baskets ilk mağlubiyetini yaşadı.