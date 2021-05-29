Beşiktaş görüşme yapacak; Abdülkerim Bardakçı

Stoper mevkiine bir yabancı bir de yerli oyuncu transfer etmek isteyen siyah-beyazlılarda Abdülkerim Bardakçı ismi öne çıktı.
Konyaspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan ve A Milli Takım'a kadar yükselen 26 yaşındaki oyuncu, daha önce Sergen Yalçın'ın da olumlu görüş bildirdiği bir isimdi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol stoper için yönetimin önümüzdeki günlerde resmi olarak Konyaspor'un kapısını çalması bekleniyor.
Kartal'ın Abdülkerim'e alternatif olarak belirlediği isim ise Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ...
Konyaspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan ve A Milli Takım'a kadar yükselen 26 yaşındaki oyuncu, daha önce Sergen Yalçın'ın da olumlu görüş bildirdiği bir isimdi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol stoper için yönetimin önümüzdeki günlerde resmi olarak Konyaspor'un kapısını çalması bekleniyor.
Kartal'ın Abdülkerim'e alternatif olarak belirlediği isim ise Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ...