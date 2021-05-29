Beşiktaş görüşme yapacak; Abdülkerim Bardakçı

Stopere bir yabancı bir de yerli oyuncu takviye etmek isteyen Beşiktaş'ta öne çıkan isim Abdülkerim Bardakçı oldu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş görüşme yapacak; Abdülkerim Bardakçı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2021 13:53
Abdülkerim Bardakcı
Abdülkerim Bardakcı
Konyaspor
Stoper mevkiine bir yabancı bir de yerli oyuncu transfer etmek isteyen siyah-beyazlılarda Abdülkerim Bardakçı ismi öne çıktı.

Konyaspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan ve A Milli Takım'a kadar yükselen 26 yaşındaki oyuncu, daha önce Sergen Yalçın'ın da olumlu görüş bildirdiği bir isimdi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol stoper için yönetimin önümüzdeki günlerde resmi olarak Konyaspor'un kapısını çalması bekleniyor.

Kartal'ın Abdülkerim'e alternatif olarak belirlediği isim ise Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.