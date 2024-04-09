Beşiktaş genç oyuncu için harekete geçti

Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Arthur Masuaku'nun sakatlık problemi yönetimi bezdirdi.
Bu sezon 5 kez sorun yaşayan 30 yaşındaki oyuncudan şu ana dek 16 maçta faydalanılamadı. Demokratik Kongolu futbolcunun sezon sonu için yolcu listesine adını yazdırmak üzere olduğu kaydedildi.
Siyah-beyazlı yönetim, sol bek arayışlarına başladı. Bu mevki için Kasımpaşa'dan Yasin Özcan, Türk oyuncular özelinde alternatif bek olarak listede bulunuyor.
34 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 34 resmi maça çıkan Yasin Özcan bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Bu sezon 5 kez sorun yaşayan 30 yaşındaki oyuncudan şu ana dek 16 maçta faydalanılamadı. Demokratik Kongolu futbolcunun sezon sonu için yolcu listesine adını yazdırmak üzere olduğu kaydedildi.
Siyah-beyazlı yönetim, sol bek arayışlarına başladı. Bu mevki için Kasımpaşa'dan Yasin Özcan, Türk oyuncular özelinde alternatif bek olarak listede bulunuyor.
34 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 34 resmi maça çıkan Yasin Özcan bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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