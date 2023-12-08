Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde İsmail Kartal'ın planı

'de teknik direktör, futbolcularınaverdi.Kartal, hücum borusuyla Dolmabahçe'ye gidecek; ofansif futbol oynatacak. Mutlak 3 puan isteyen tecrübeli çalıştırıcı, 3. bölgede başlamak üzere sahanın her yerinde Beşiktaşlı futbolculara baskı yapılmasını ve agresif olunmasını istedi.Defans hattı rakibi yakın karşılayacak. Adam paylaşımı konusunda dikkatli olunacak ve rakip oyunculara boş alan bırakılmayacak. Ceza sahasına yakın yerlerde faul yapılmayacak.Orta alanda basit top kaybı yapılmayacak. Toplu oyunda sakin kalınacak, gereksiz çalım yapılmayacak. Topun hızını artırarak ve defans arkasına atılan paslarla pozisyon bulunacak.Rakip beklerin arkasına koşular atılacak. Hücum bölgesinde tempo yapılacak. Kapılan topları hızla kanatlara gönderilecek. Özellikle Dusan Tadic ile İrfan Can Kahveci üzerinden oynanacak.