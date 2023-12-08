Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde İsmail Kartal'ın planı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçı öncesi takımına üç önemli taktik verdi. İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi Beşiktaş karşısında ofansif bir oyun planıyla hazırlıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde İsmail Kartal'ın planı
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08 Aralık 2023 09:24
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, futbolcularına Beşiktaş galibiyetinin şifrelerini verdi.

Kartal, hücum borusuyla Dolmabahçe'ye gidecek; ofansif futbol oynatacak. Mutlak 3 puan isteyen tecrübeli çalıştırıcı, 3. bölgede başlamak üzere sahanın her yerinde Beşiktaşlı futbolculara baskı yapılmasını ve agresif olunmasını istedi.

İşte İsmail Kartal'ın üç emri:

ADAM PAYLAŞIMINA DİKKAT

Defans hattı rakibi yakın karşılayacak. Adam paylaşımı konusunda dikkatli olunacak ve rakip oyunculara boş alan bırakılmayacak. Ceza sahasına yakın yerlerde faul yapılmayacak.

TOP KAYBETMEK YASAK

Orta alanda basit top kaybı yapılmayacak. Toplu oyunda sakin kalınacak, gereksiz çalım yapılmayacak. Topun hızını artırarak ve defans arkasına atılan paslarla pozisyon bulunacak.

BEKLERİN ARKASINA HÜCUM

Rakip beklerin arkasına koşular atılacak. Hücum bölgesinde tempo yapılacak. Kapılan topları hızla kanatlara gönderilecek. Özellikle Dusan Tadic ile İrfan Can Kahveci üzerinden oynanacak.  

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