Beşiktaş en çok Fenerbahçe ile oynadı

Takımlar O G B M A Y Fenerbahçe 128 40 41 47 143 144 Galatasaray 124 36 43 45 126 153 MKE Ankaragücü 102 69 25 8 190 68 Trabzonspor 94 36 24 34 134 106 Gençlerbirliği 92 53 31 8 150 63 Göztepe 52 26 16 10 84 48 İstikbal Mobilya Kayserispor 48 27 9 12 77 48 Antalyaspor 48 33 9 6 105 43 Yukatel Denizlispor 40 28 8 4 72 34 Konyaspor 38 22 12 4 78 33 Çaykur Rizespor 38 24 7 7 70 37 Kasımpaşa 34 23 7 4 74 37 Demir Grup Sivasspor 28 13 5 10 38 33 Medipol Başakşehir 24 5 12 7 26 28 Alanyaspor 8 7 1 - 17 5 Fatih Karagümrük 8 5 2 1 19 7 Yeni Malatyaspor 6 4 1 1 8 5 Gaziantep FK 2 1 - 1 5 3 Büyükşehir Bld. Erzurumspor 2 1 1 - 4 2 Hatayspor - - - - - -

Süper Lig'in 2020-2021 sezonuna 13 Eylül Pazar günü Trabzonspor deplasmanında başlayacak Beşiktaş, bu sezon ligde yer alan takımlar arasında en çok maçı Fenerbahçe ile yaptı. Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde 128 kez karşılaştı.Lig tarihindeki en çok galibiyeti MKE Ankaragücü'nü 69 mağlup ederek alan siyah-beyazlı ekip, en fazla yenilgiyi ise (47) Fenerbahçe karşısında yaşadı.Süper Lig'de en çok golü (190) MKE Ankaragücü'ne atan siyah-beyazlılar, kalesini en çok (153) Galatasaray'a kapatamadı.Ligin yeni takımlarından Hatayspor ile tarihinde ilk kez bu sezon karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında yenilgi yüzü görmedi.Siyah-beyazlı takımın 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle: