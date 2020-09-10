Beşiktaş en çok Fenerbahçe ile oynadı

Beşiktaş, bu sezon ligde mücadele edeceği takımlar içinde en çok maçı Fenerbahçe'yle (128) yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Beşiktaş en çok Fenerbahçe ile oynadı
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10 Eylül 2020 13:43
Süper Lig'in 2020-2021 sezonuna 13 Eylül Pazar günü Trabzonspor deplasmanında başlayacak Beşiktaş, bu sezon ligde yer alan takımlar arasında en çok maçı Fenerbahçe ile yaptı. Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde 128 kez karşılaştı.

Lig tarihindeki en çok galibiyeti MKE Ankaragücü'nü 69 mağlup ederek alan siyah-beyazlı ekip, en fazla yenilgiyi ise (47) Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Süper Lig'de en çok golü (190) MKE Ankaragücü'ne atan siyah-beyazlılar, kalesini en çok (153) Galatasaray'a kapatamadı.

Ligin yeni takımlarından Hatayspor ile tarihinde ilk kez bu sezon karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında yenilgi yüzü görmedi. 

- Bu sezonki rakipleriyle maçları  

Siyah-beyazlı takımın 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

 Takımlar     O     G    B     M     A       Y   
 Fenerbahçe   128   40  41    47  143  144
 Galatasaray    124  36   43   45     126   153  
 MKE Ankaragücü  102  69   25    8  190    68 
 Trabzonspor   94  36  24  34  134   106
 Gençlerbirliği   92    53   31  8  150   63
 Göztepe   52  26   16   10      84      48 
 İstikbal Mobilya Kayserispor    48  27  9   12     77    48
 Antalyaspor    48  33   9      6    105    43  
 Yukatel Denizlispor   40    28    8     4      72     34 
 Konyaspor   38  22   12   4    78    33
 Çaykur Rizespor   38   24    7    7    70     37  
 Kasımpaşa   34    23     7      4    74      37  
 Demir Grup Sivasspor    28   13    5    10     38     33  
 Medipol Başakşehir   24    5    12     7     26     28
 Alanyaspor       8      7   1   -     17        5 
 Fatih Karagümrük     8    5    2   1    19     7
 Yeni Malatyaspor      6    4    1    1      8       5 
 Gaziantep FK     2     1    -    1     5    3
 Büyükşehir Bld. Erzurumspor   2  1  1
 Hatayspor  -


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