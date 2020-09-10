Beşiktaş en çok Fenerbahçe ile oynadı

Süper Lig'in 2020-2021 sezonuna 13 Eylül Pazar günü Trabzonspor deplasmanında başlayacak Beşiktaş, bu sezon ligde yer alan takımlar arasında en çok maçı Fenerbahçe ile yaptı. Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde 128 kez karşılaştı.
Lig tarihindeki en çok galibiyeti MKE Ankaragücü'nü 69 mağlup ederek alan siyah-beyazlı ekip, en fazla yenilgiyi ise (47) Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Süper Lig'de en çok golü (190) MKE Ankaragücü'ne atan siyah-beyazlılar, kalesini en çok (153) Galatasaray'a kapatamadı.
Ligin yeni takımlarından Hatayspor ile tarihinde ilk kez bu sezon karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında yenilgi yüzü görmedi.
- Bu sezonki rakipleriyle maçları
Siyah-beyazlı takımın 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:
Lig tarihindeki en çok galibiyeti MKE Ankaragücü'nü 69 mağlup ederek alan siyah-beyazlı ekip, en fazla yenilgiyi ise (47) Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Süper Lig'de en çok golü (190) MKE Ankaragücü'ne atan siyah-beyazlılar, kalesini en çok (153) Galatasaray'a kapatamadı.
Ligin yeni takımlarından Hatayspor ile tarihinde ilk kez bu sezon karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında yenilgi yüzü görmedi.
- Bu sezonki rakipleriyle maçları
Siyah-beyazlı takımın 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Fenerbahçe
|128
|40
|41
|47
|143
|144
|Galatasaray
|124
|36
|43
|45
|126
|153
|MKE Ankaragücü
|102
|69
|25
|8
|190
|68
|Trabzonspor
|94
|36
|24
|34
|134
|106
|Gençlerbirliği
|92
|53
|31
|8
|150
|63
|Göztepe
|52
|26
|16
|10
|84
|48
|İstikbal Mobilya Kayserispor
|48
|27
|9
|12
|77
|48
|Antalyaspor
|48
|33
|9
|6
|105
|43
|Yukatel Denizlispor
|40
|28
|8
|4
|72
|34
|Konyaspor
|38
|22
|12
|4
|78
|33
|Çaykur Rizespor
|38
|24
|7
|7
|70
|37
|Kasımpaşa
|34
|23
|7
|4
|74
|37
|Demir Grup Sivasspor
|28
|13
|5
|10
|38
|33
|Medipol Başakşehir
|24
|5
|12
|7
|26
|28
|Alanyaspor
|8
|7
|1
|-
|17
|5
|Fatih Karagümrük
|8
|5
|2
|1
|19
|7
|Yeni Malatyaspor
|6
|4
|1
|1
|8
|5
|Gaziantep FK
|2
|1
|-
|1
|5
|3
|Büyükşehir Bld. Erzurumspor
|2
|1
|1
|-
|4
|2
|Hatayspor
|-
|-
|-
|-
|-
|-