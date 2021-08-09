Beşiktaş, Diego Godin'e rest çekti

Beşiktaş kadrosuna katmak istediği tecrübeli stoper Diego Godin'e rest çekti.



Stoper transferinde Kara Kartal'ın 1 numaralı hedefi konumunda bulunan Diego Godin'e son olarak 2 milyon Euro'luk maaş önerisinde bulunulmuştu.



Cagliari'nin de 4 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak için 500 bin Euro'luk katkı sağlamayı taahhüt ettiği 35 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlılar'a bu konuda olumlu bir dönüş yapmadı.



Beşiktaş'ın, bu gelişme sonrasında oyuncuya hafta ortasına kadar kesin kararını iletmesi konusunda rest çektiği ifade edildi.



