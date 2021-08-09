Beşiktaş, Diego Godin'e rest çekti

Tecrübeli stoper Diego Godin'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, sürecin uzamasının ardından Uruguaylı isme rest çekti.

Abone Ol
Beşiktaş, Diego Godin'e rest çekti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2021 12:46
Beşiktaş kadrosuna katmak istediği tecrübeli stoper Diego Godin'e rest çekti.

Stoper transferinde Kara Kartal'ın 1 numaralı hedefi konumunda bulunan Diego Godin'e son olarak 2 milyon Euro'luk maaş önerisinde bulunulmuştu.

Cagliari'nin de 4 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak için 500 bin Euro'luk katkı sağlamayı taahhüt ettiği 35 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlılar'a bu konuda olumlu bir dönüş yapmadı.

Beşiktaş'ın, bu gelişme sonrasında oyuncuya hafta ortasına kadar kesin kararını iletmesi konusunda rest çektiği ifade edildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.