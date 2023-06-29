Beşiktaş, Derek Needham'ı transfer etti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Frutti Extra Bursaspor forması giyen Derek Needham'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Beşiktaş, Derek Needham'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2023 23:30
Son güncelleme 29 Haziran 2023 23:32
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Derek Needham'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon Frutti Extra Bursaspor forması giyen Needham, önümüzdeki sezon Beşiktaş için mücadele edecek.

1990 doğumlu, 1,80 metre boyundaki Needham, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.

 
 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery