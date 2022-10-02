SON 14 DERBİ KAZANILAMADI

DEL BOSQUE İLE GALİBİYETİ VAR

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçla birlikte yabancı teknik direktörle derbi kazanma hasretini bitirmek istiyor.Siyah-beyazlılar, yabancı teknik adamlarla çıktığı son 14 derbiyi de kazanamadı. En son galibiyetini 28 Kasım 2010'da Bernd Schuster'le Galatasaray deplasmanında 2-1'lik sonuçla yaşadı. Ardından çıkılan derbilerde 9 yenilgi, 5 beraberlikle sahadan ayrıldı. Valerien Ismael, Fenerbahçe karşısından zaferle ayrılıp 12 yıl sonra bir ilki başarmak istiyor.Beşiktaş, yabancı bir teknik adamla Fenerbahçe'yi ligde en son 30 Ekim 2004'te Del Bosque ile yenmeyi başardı. İnönü'de oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Siyah-beyazlılar, ardından 5 farklı teknik adamla çıktıkları 12 Fenerbahçe derbisinden; 7 beraberlik, 5 yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu maçta galip gelip yabancı teknik adamla uzun yıllar sonra kazanmayı hedefliyor.