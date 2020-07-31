Beşiktaş, Cisse'de mutlu sona çok yakın!

Forvet transferi için harekete geçen Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yokluğunu Papiss Cisse ile doldurmaya hazırlanıyor.

, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, Cisse'de mutlu sona çok yakın!
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31 Temmuz 2020 11:19
Beşiktaş, Papiss Cisse transferinde sona yaklaştı. Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, Alanya ekibinden 3. transferi de yapıyor.

Bir süredir Alanyasporlu Papiss Cisse ile ilgilenen Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesiyle ilk olarak bu transferi bitirdi. 35 yaşındaki Senegalli golcü ile imza aşamasına gelindi.

Cisse için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, imza parası karşılığı karşılığı formayı giydirecek.





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