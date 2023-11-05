Galatasaray ve Bodo/Glimt yenilgilerinin ardından Gaziantep FK'yı mağlup ederek kötü gidişe 'Dur' diyen Beşiktaş, bu akşam (pazar) Antalyaspor'a konuk olacak.
Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste kazanma serisi başlatmayı hedefliyor. Kartal, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan topladı.
3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puana sahip.
Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste kazanma serisi başlatmayı hedefliyor. Kartal, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan topladı.
3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puana sahip.