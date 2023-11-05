Beşiktaş, Antalya'da seri peşinde!

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı mağlup eden Beşiktaş, Antalyaspor engelini de geçerek seri yakalamak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Antalya'da seri peşinde!
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05 Kasım 2023 12:03
Galatasaray ve Bodo/Glimt yenilgilerinin ardından Gaziantep FK'yı mağlup ederek kötü gidişe 'Dur' diyen Beşiktaş, bu akşam (pazar) Antalyaspor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste kazanma serisi başlatmayı hedefliyor. Kartal, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan topladı.

3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puana sahip.

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