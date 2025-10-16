16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
5-1
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
0-3
16 Ekim
Mirassol-Internacional
3-1
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
0-2
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
3-1
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
1-1

Beşiktaş'a milli ara yaradı!

Beşiktaş'ta fizik kondisyon açığı bulunan oyuncular milli arada kendine geldi.

calendar 16 Ekim 2025 08:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a milli ara yaradı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıklardan dolayı yüzde yüz hazır olmayan isimleri milli arada yeniden kendine getirdi.

Rıdvan Yılmaz ve Cengiz Ünder fiziksel eksikliklerini giderirken, yaşadığı sakatlık sonrası formadan uzak kalan Salih Uçan da milli arada tam anlamıyla kendini buldu.

Uzun süren sakatlıktan kurtulan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun da antrenmanlarda istekli olduğu ve bir an önce düzenli olarak sahada yer almak için hocasının gözüne girmeye çalıştığı aktarıldı.

Bu oyuncular dışında Yalçın'ın üzerinde durduğu en önemli isim Tammy Abraham'dı. El Bilal Toure'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle İngiliz yıldızın eksiklerini kapatmasına odaklanılmıştı. G.Saray derbisi öncesi 4 antrenmana çıkmayan ve omuz ağrılarıyla maçta oynayan tecrübeli isim, Gençlerbirliği müsabakası öncesi tam anlamıyla hazır hale geldi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.