Beşiktaş'a kötü haber: Tayyip Talha

Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha Sanuç, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a kötü haber: Tayyip Talha
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03 Nisan 2023 14:23
Fenerbahçe'ye karşı oynanan derbinin 10. dakikasında sakatlanan Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu.

beIN Sports'un haberine göre; Tayyip Talha, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.

23 yaşındaki genç defans oyuncusu bu sezon siyah-beyazlı formayla toplam 25 karşılaşmada görev aldı. Başarılı stoper bu mücadelelerde 3 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, genç stoperin sakatlığına dair bir açıklama yaptı ve şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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