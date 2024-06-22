Beşiktaş'a Hollandalı duvar!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Stoper bölgesi için Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Beşiktaş, bir defans oyunucusu daha transfer etmek istiyor. Beşiktaş'ta son olarak gündeme Sven van Beek geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Hollandalı duvar!
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22 Haziran 2024 13:02
Savunma hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren ve ilk olarak Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Beşiktaş, stoper hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Uzun boylu, atletik ve pivot santrforlarla mücadele edecek bir stoper arayan Hollandalı teknik adam Gio Van Bronckhorst'un Feyenoord altyapısından A takıma aldırdığı ve 100 maçta forma verdiği Sven Van Beek'i Beşiktaş'a istediği iddia edildi.

KALDIRMADIĞI KUPA KALMADI

Van Bronckhorst'la beraber Feyenoord'da Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası ve 1 de Hollanda Süper Kupası kazanan 29 yaşındaki Van Beek'i, Hollandalı çalıştırıcının Beşiktaş kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor.



OLUMLU CEVAP

1.89'luk Hollandalı stoperin bu teklife olumlu cevap verdiği Heerenveen'de kaptanlık yapan Van Beek için Beşiktaş'ın bir dizi transfer görüşmesi yaptığı bildirildi. 

 
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