Bernard Mensah: 'Şampiyon olmak istiyoruz!'

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın ardından penaltıdan bir gol atan Bernard Mensah açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istediğini vurgulayan Mensah, "Kasımpaşa'da, Kayseri'de oynadım. Allah'a şükür ki şu anda Beşiktaş gibi büyük bir takımdayım. Şampiyon olmak istiyoruz. Hedefim şampiyon olmak ve burada kalabilmek. İyi bir hocamız ve takım arkadaşlarımız var. Kupalar kazanmak istiyorum" dedi.



