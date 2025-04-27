Berke Özer için transfer açıklaması!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Galatasaray maçının ardından Berke Özer'in transferi için gelen soruya cevap verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Berke Özer için transfer açıklaması!
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27 Nisan 2025 23:53
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, ligde Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Kaleci Berke Özer'in transfer durumuyla alakalı soruya cevap veren Kulaksız, "Transfer dönemi devam ederken bu konulara en doğru cevapları vermeye çalıştık. Sezon sonu gelen teklifleri değerlendireceğiz. Şu anda bir transfer süreci yok. Eyüpspor'un şu an Avrupa hedefi var. Oynayacağımız müsabakalar var. Şu an odak noktamız bunlar." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki file bekçisinin adı Türkiye'den özellikle Galatasaray ile anılıyor.

Eyüpspor'da bu sezon 32 maçta kaleyi koruyan Berke Özer, bu karşılaşmalarda kalesinde 36 gol gördü. Berke, 12 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.

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