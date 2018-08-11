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Benfica rahat başladı, zor bitirdi! 5 gol...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz Ligi'nin açılış maçında Vitoria Guimaraes'i 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Benfica rahat başladı, zor bitirdi! 5 gol...
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11 Ağustos 2018 00:54
Portekiz Ligi'nin ilk haftasında Benfica ile Vitoria Guimaraes karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 10. dakikasında Pizzi ile öne geçen Benfica, 15. dakikada Ferreyra'nın kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Benfica, karşılaşmanın 30. dakikasında Pizzi ile farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 38'i gösterdiğinde Pizzi bir kez daha sahneye çıktı ve devreya ev sahibi ekip 3-0'lık üstünlükle girdi.

Vitoria Guimaraes 76. dakikasında Andre Andre ile farkı 2'ye indirdi. Konuk ekip 81. dakikada Celis ile skoru 3-2'ye getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica, Vitoria Guimaraes'i 3-2 mağlup etti.



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