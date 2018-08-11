Portekiz Ligi'nin ilk haftasındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 10. dakikasında Pizzi ile öne geçen Benfica, 15. dakikada Ferreyra'nın kullandığı penaltıdan yararlanamadı.Benfica, karşılaşmanın 30. dakikasında Pizzi ile farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 38'i gösterdiğinde Pizzi bir kez daha sahneye çıktı ve devreya ev sahibi ekip 3-0'lık üstünlükle girdi.Vitoria Guimaraes 76. dakikasında Andre Andre ile farkı 2'ye indirdi. Konuk ekip 81. dakikada Celis ile skoru 3-2'ye getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica, Vitoria Guimaraes'i 3-2 mağlup etti.