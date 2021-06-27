Belçika, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda üçüncü oldu

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Belçika, Belarus'u 77-69 yendi.
İspanya'nın Valencia kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-13 önde bitiren Belçika, soyunma odasına da 40-30 üstün girdi.
İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan Belçika, üçüncü periyodunu 61-49 önde geçtiği mücadeleden 77-69 galip ayrılarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
İspanya'nın Valencia kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-13 önde bitiren Belçika, soyunma odasına da 40-30 üstün girdi.
İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan Belçika, üçüncü periyodunu 61-49 önde geçtiği mücadeleden 77-69 galip ayrılarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.