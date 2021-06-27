Belçika, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Belçika, Belarus'u 77-69 yendi.

Haber; AA
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Belçika, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda üçüncü oldu
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27 Haziran 2021 23:05
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Belçika, Belarus'u 77-69 yendi.

İspanya'nın Valencia kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-13 önde bitiren Belçika, soyunma odasına da 40-30 üstün girdi.

İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan Belçika, üçüncü periyodunu 61-49 önde geçtiği mücadeleden 77-69 galip ayrılarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.


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