Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, eski takım arkadaşı Paul Pierce'ın 2014-15 sezonunda Wizards'a olan etkisini anlattı.



2014 yılında 37 yaşında olan Pierce, o dönem Wizards'a katıldığında, genç oyunculara gerçek bir profesyonel olmanın ne demek olduğunu öğrenmelerinde yardımcı olmayı amaçlamıştı.



Eski takım arkadaşı Beal, Quentin Richardson ve Darius Miles ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda eski yıldızın takımda olmasının nasıl bir şey olduğunu açıkladı:



"İlginç bir durum, çünkü Paul bizim takımımıza gelmeden önce onu pek sevmezdim. Sürekli trash talk yapan ve saçma sapan konuşan bir adamdı. Ama takıma geldiğinde, neyi neden yaptığını ve kim olduğunu anlamıştım.



Takım arkadaşları kimse onlara sadık olan biriydi ve kariyerinin 15'inci, 16'ıncı yılında bile aramızda en çok çalışan kişiydi. Biz de, 'İşte şampiyon böyle olur' derdik. Adam her şeyi görmüş geçirmiş biriydi ve hala ligde yer alıyordu.



John (Wall) ve ben henüz gençtik, nasıl liderlik edileceğini ve gerçek bir profesyonel olunacağını öğrenmeye çalışıyorduk.



Paul bizim için mükemmeldi. Bizi playofflarda taşımıştı ve seride bizi canlı tutan, maç kazandıran bir basket de atmıştı. Sonraki maçta da neredeyse aynı şutu sokuyordu. Harikaydı. Bir Hall of Fame oyuncusu ile oynama şansım olduğu için mutluyum, bu fırsatları her zaman elde edemiyorsunuz. Paul'dan çok şey öğrendim."