'Bayern, Sadio Mane'yi transfer etti'

Bayern Münih, Senegalli yıldız Sadio Mane transferinde mutlu sona çok yakın.



Alman basınına konuşan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Liverpool forması giyen Sadio Mane'nin Alman devine transfer olacağını açıkladı.



Salihamidzic yaptığı açıklamada, "Sadio Mane, Bayern'e geliyor" ifadelerini kullanarak Bayernli taraftarları heyecanlandırdı.



KISA SÜRE İÇİNDE RESMİ AÇIKLAMA!



Öte yandan Fabrizio Romano'ya göre, İki kulüp Sadio Mane'nin transferi için anlaşma sağladığı ve kısa süre içinde açıklanacağı öne sürüldü.



40 MİLYON EURO BONSERVİS!



Yıldız oyuncu için Bayern Münih'in Liverpool'a bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon Euro'luk bir bonservis ücreti ödeyeceği kaydedildi.



2016 yılında 41 milyon Euro'ya Southampton'dan transfer olan Sadio Mane, Liverpool formasıyla çıktığı 296 maçta 120 gol kaydetti.





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