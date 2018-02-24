  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..

Bayern Münih'te 1023 gün sonra bir ilk!

Bayern Münih, Bundesliga'nın 24. haftasında Allianz Arena'da Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Bayern Münih'te 1023 gün sonra bir ilk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2018 19:24
Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşan Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldı.

Bayern Münih, 1023 gün sonra Allianz Arena'daki bir lig maçında gol atamadı. Bayern'in sahasında gol atamadığı son maç 9 Mayıs 2015'te Augsburg karşısındaydı.

Bu sonucun ardından Bundesliga'da Bayern Münih puanını 60'a çıkarırken, Hertha Berlin'in puanı ise 31'e çıktı.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında deplasmanda Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Hertha Berlin ise gelecek hafta deplasmanda Schalke'ye konuk olacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için