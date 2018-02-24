Bayern Münih'te 1023 gün sonra bir ilk!

Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşan Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldı.Bayern Münih, 1023 gün sonra Allianz Arena'daki bir lig maçında gol atamadı. Bayern'in sahasında gol atamadığı son maç 9 Mayıs 2015'te Augsburg karşısındaydı.Bu sonucun ardından Bundesliga'da Bayern Münih puanını 60'a çıkarırken, Hertha Berlin'in puanı ise 31'e çıktı.Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında deplasmanda Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Hertha Berlin ise gelecek hafta deplasmanda Schalke'ye konuk olacak.