Batuhan Meriç Mamur ile Sinan Cankurt dünya 2'ncisi oldu

Dünya Yaş Grupları Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda yarışan Batuhan Meriç Mamur ile Sinan Cankurt, 13-14 yaş erkekler senkronize kategorisinde gümüş madalya kazandı.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Batuhan Meriç ile Sinan Cankurt, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada elde ettikleri 45,820 puanla finali 2. sırada tamamladı.



15-16 yaş kadınlar kategorisinde mücadele eden Ecem Nisa Esen ise finalde 50,940 puan toplayarak 6. sırayı aldı.





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