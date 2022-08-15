Batshuayi'nin yeni takımı belli oluyor

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Chelsea'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Premier Lig'de kalıyor.



İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Everton'ın 21 yaşındaki genç futbolcusu Anthony Gordon'ı kadrosuna katmak isteyen Chelsea, daha önce yaptığı 47 milyon euro civarındaki teklifi reddeden Everton'a yeni bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Bu teklifin içinde Michy Batshuayi'nin de bonservisi ile birlikte Everton'a transfer olacağı belirtilirken, Gordon için 60 milyon euro civarı bir bonservis beklentisi olan Everton'ın, teknik direktör Frank Lampard'ın da Batshuayi'yi istemesi sebebiyle bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 43 resmi maçta 14 gol 3 asistlik katkı sağlayan Batshuayi'nin adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.









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