24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
0-029'
24 Ağustos
Everton-Brighton
1-028'
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
0-028'
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Batista Mendy için İspanya karıştı

Trabzonspor'un yıldız orta sahası Batista Mendy için Espanyol, Sevilla ve Real Betis talip oldu.

calendar 24 Ağustos 2025 15:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Batista Mendy için İspanya karıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da takımın yıldız ismi Batista Mendy'e teklifler geliyor.

L'Equipe'in habaerine göre, Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu La Liga'ya transfer olmaa çok yakın.

ESPANYOL, BETIS VE SEVILLA YARIŞTA


Elde edilen bilgilere göre, Fransız oyuncu için La Liga ekipleri Espanyol, Real Betis ve Sevilla harekete geçti.

ESPANYOL BİR ADIM ÖNDE

Sevilla ve Real Betis, Mendy'nin durumunu sorarken Espanyol ise satın alma opsiyonlu kiralık teklifini Ertuğrul Dopan yönetimine sundu ve transferde bir adım öne geçti.

Espanyol ve Trabzonspor, Mendy için konuşulan satın alma opsiyonunun tutarı üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 43 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'a 2 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.