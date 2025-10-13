13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Basketbol Yönetici Gelişim Semineri, İstanbul'da yapıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetici Eğitim Programı kapsamında düzenlenen 5. Basketbol Yönetici Gelişim Semineri, İstanbul'da gerçekleştirildi.

13 Ekim 2025 15:36
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Basketbol Yönetici Gelişim Semineri, İstanbul'da yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetici Eğitim Programı kapsamında düzenlenen 5. Basketbol Yönetici Gelişim Semineri, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan seminerde TBF yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda katılımcı yer aldı.

TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı'nın açılış konuşmasıyla başlayan seminerde alanında uzman isimler, basketbol yöneticiliği ve spor yönetimi konularında paylaşımlarda bulundu.


Basketbol yöneticilerinin profesyonel gelişimine katkı sağlamayı ve sektörde sürdürülebilir yönetim anlayışını güçlendirmeyi amaçlayan seminerde Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Pınar Çiler Çağlayan basketbolda kurumsallaşma, kulüp yönetiminde stratejik yapı, TBF Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk spor yönetiminde güncel yaklaşımlar, TBF Sportif Direktörü Alper Tunca Yılmaz genel menajerlerin sorumluluk alanları, Infront Türkiye Genel Müdürü Ender Uslu spor organizasyonlarında sponsorluk yapıları, TBF Medya İletişim Müdürü Yusuf Demirtaş basketbol yöneticisinin medya ve iletişim stratejileri, Fenerbahçe Doğuş Yelken ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Spor Psikoloğu Berceste Şeber spor yöneticiliğinde zihinsel dayanıklılık ve baş etme stratejileri konularında sunumlar yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
