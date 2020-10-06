Başakşehir'in son gün sürprizi; Giuliano

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Başakşehir, transferin son gününde önemli bir transferi bitirdi. Son şampiyon, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Giuliano ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Başakşehir yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Giuliano de Paula ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu, kulübümüzde 20 numaralı formayı giyecek." ifadeleri yer aldı.



30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, son olarak Al Nassr forması giymiş ve sözleşmesini geçtiğimiz hafta feshetmişti.



Giuliano, Fenerbahçe'de 37 maçta 16 gol ve 6 asistle oynadı. Al Nasr'da ise 77 karşılşamada 31 gol atarken 18 asist yaptı.



