Başakşehir'den Westerlo'ya transfer

Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Atabey Çiçek'i Belçika'nın Westerlo'ya verdi.

Haber; AA
Başakşehir'den Westerlo'ya transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2020 15:12
Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Atabey Çiçek'i Belçika'nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, bir yıllığına Belçika ligi takımlarından KVC Westerlo'ya kiralanmıştır. Başarılı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için