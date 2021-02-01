Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti

Başakşehir, Yeni Malatyaspor'da oynayan başarılı futbolcu Youssouf Ndayishimiye'yi 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.



Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Başakşehir asbaşkanları Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO Mustafa Eröğüt yer aldı.



Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Burundi Milli takımının futbolcusu Youssouf Ndayishimiye'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Youssouf Ndayishimiye'yi 2 Milyon 150 Bin €'ya Başakşehir'e verdik. Bir sonraki satıştan da %20 pay alacağız" dedi.





