Başakşehir, Nacer Chadli ile imzaladı

Başakşehir, 31 yaşındaki Nacer Chadli ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Nacer Chadli ile imzaladı
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12 Haziran 2021 18:08
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, mevcut oyuncularla ilgili kararlarını da sonuca bağlıyor.

Başakşehir, geçen sezon Monaco'dan kadroya kattıkları Nacer Chadli'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli futbolcularımızdan Nacer Chadli ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. Belçika Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri olan Nacer Chadli ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Başakşehir'de 22 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.




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