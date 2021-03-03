Başakşehir, Aykut Kocaman ile ligde henüz galibiyet alamazken, tek galibiyet Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında geldi. 👀



❌0-3 Galatasaray

❌0-1 Karagümrük

❌1-2 Göztepe

✅2-1 Fenerbahçe

❌0-1 Trabzonspor

⭕0-0 Antalyaspor

⭕1-1 Konyaspor pic.twitter.com/f8YV6NLLT0



— Sporx (@sporx) March 3, 2021

Süper Lig'in 28. haftasında zor günler geçiren Başakşehir, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi ve Başakşehir'in galibiyet özlemi sürdü.Pozisyon açısından oldukça kısır geçen mücadelede Konyaspor'a üstünlüğü getiren gol, 79. dakikada Sokol Cikalleshi'den geldi. Başakşehir'de ise 72. dakikada oyuna giren Demba Ba, 85. dakikada ağları sarsarak beraberliği getiren isim oldu. Öte yandan Başakşehir'de 14. dakikada Crivelli'nin yerde kalmasının ardından kazanılan penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.10 maçtır kazanamayan Başakşehir, böylece 26 puana yükselerek kendisini küme düşme hattının üstüne attı. Son 4 maçta 8 puan toplayan Konyaspor ise 32 puana yükseldi.Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.28. dakikada İttifak Holding Konyaspor'un gelişen atağında Daci'nin pasıyla topla buluşan Sekidika, ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.41. dakikada İttifak Holding Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Daci, penaltı noktasına yerden sert bir top gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Diomande'nin sert şutunda, savunmaya çarpan top az farkla yandan auta çıktı.49. dakikada Medipol Başakşehir sol kanattan korner kazandı. Paslaşılarak kullanılan kornerde Berkay ceza sahasına ortasını yaptı. Altı pas önünde Epureanu'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.56. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Deniz'in sağ kanattan yaptığı ortada Crivelli, altı pas içinde kafayı vurdu, kaleci Eray ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole engel oldu.71. dakikada turuncu-lacivertli ekibin sağ kanattan kullandığı kornerde Deniz Türüç'ün ön direğe gönderdiği topa Ponck kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.79. dakikada konuk ekip öne geçti. Bytyqi'nin sol kanattan arka direğe gönderdiği topa Cikalleshi uçarak kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.85. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Aleksic'in altı pas önüne yaptığı ortada Demba Ba topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.Başakşehir Fatih TerimAli Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan ÇimenVolkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 36 Giuliano), Deniz Türüç (Dk. 72 Demba Ba), Berkay Özcan, Aleksic, Crivelli (Dk. 86 Junior Fernandes)Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika (Dk. 90 Shengelia), Hadziahmetovic (Dk. 67 Milosevic), Cikalleshi (Dk. 90 Kravets), Daci (Dk. 62 Bytyqi)Dk. 79 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 85 Demba Ba (Medipol Başakşehir)Dk. 51 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor)