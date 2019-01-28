Başakşehir - Kasımpaşa 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu kritik karşılaşma 20:00'den itibaren beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak.M. Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, RobinhoKasımpaşa: XI: Ramazan, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Koita, Trezeguet, EduokKarşılaşma öncesi Başakşehir'in 38 puanı, Kasımpaşa'nın ise 29 puanı bulunuyor.