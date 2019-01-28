Başakşehir - Kasımpaşa 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu kritik karşılaşma 20:00'den itibaren beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde iki ekibin de 11'leri belli oldu.
M. Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, Robinho
Kasımpaşa: XI: Ramazan, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Koita, Trezeguet, Eduok
Karşılaşma öncesi Başakşehir'in 38 puanı, Kasımpaşa'nın ise 29 puanı bulunuyor.
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Karşılaşma öncesinde iki ekibin de 11'leri belli oldu.
M. Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, Robinho
Kasımpaşa: XI: Ramazan, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Koita, Trezeguet, Eduok
Karşılaşma öncesi Başakşehir'in 38 puanı, Kasımpaşa'nın ise 29 puanı bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın