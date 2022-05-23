Başakşehir'de iki ayrılık! Beşiktaş'a döndü

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Pizzi ve Salih Uçan'ın kiralık sözleşmelerinin sona erdiğini açıkladı.



Salih Uçan için yapılan açıklamada "Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Salih Uçan'ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Milli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.



Salih Uçan, Başakşehir'de 9 maça çıkarken, toplamda 246 dakika süre aldı. Gol ve asist katkısı yapamadı.



Pizzi için yapılan açıklamada ise "Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Pizzi'nin kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Portekizli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Pizzi, Başakşehir'de 10 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Toplamda 264 dakika süre aldı.





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