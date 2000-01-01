Barnes: "Bazı oyuncular hala dönmek istemiyorlar"

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Matt Barnes, son iki hafta boyunca ülke çapında protestolara yol açan kurumsal ırkçılık nedeniyle sezona dönmek istemeyen birkaç oyuncu olduğunu söyledi.



NBA Oyuncuları Birliği (NBPA), KOVID-19 salgını ile ertelenmiş olan 2019-20 sezonunu bitirmek için ligin 22 takım formatını onaylarken, bazı oyuncular polis vahşeti ve ırksal eşitsizlik sorunları konusunda sonuna kadar savaşmaktan rahatsız değiller.



Aylarca süren bekleme ve belirsizlikten sonra, NBA geçtiğimiz hafta sezona geri dönüş planını tamamlamıştı, ancak, bazı oyuncular görünüşe göre mevcut sosyal iklim nedeniyle sezonun iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorlar.



Josiah Johnson ile yaptığı bir röportaj sırasında, Barnes, hem kendisi hem de ünlü rapçi Snoop Dogg'un, çeşitli oyuncuların sezona devam etme konusunda kendilerini rahat hissetmediklerini söylediklerini duyduklarını açıkladı:



"Lakers ve Clippers'tan birkaç adam... bazı takımların rahat olmadığıyla ilgili bazı söylentiler var. Bazıları oynamak istiyor, bazıları oynamak istemiyor."



George Floyd'un Minneapolis polis memurlarının elinde can vermesi, ABD'de sosyal aktivizmin ve ırksal adaletsizliğe karşı protestoların artmasına neden olmuştu.



Son birkaç hafta içinde bazı NBA oyuncuları da protestolara katılmışlardı. Aslında, Milwaukee Bucks ekibi, Pazar öğleden sonra arenalarından bir yürüyüş yaparken, Jaylen Brown, Russell Westbrook ve DeMar DeRozan gibi oyuncular da memleketlerinde protesto gösterileri düzenlediler.



