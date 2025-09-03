NBA efsanesi Charles Barkley, 1992 yılında Philadelphia 76ers'a yazdığı gizli mektubun ayrıntılarını yıllar sonra açıkladı.Bill Simmons Podcast'ine konuk olan Barkley, o dönemde takım yönetiminden tamamen umudunu kestiğini ve takas talebini dile getirdiği bir mektup yazdığını belirtti:Barkley, 1986'dan itibaren yapılan yanlış kadro hamlelerinin sabrını tükettiğini ve Phoenix Suns'a takaslandığı 1992 yazında bu mektubu yayınlamaya hazırlandığını söyledi. Ancak takas haberi beklenenden erken geldi:Barkley, Sixers formasıyla 8 sezonda 23.3 sayı, 11.6 ribaund, 3.9 asist ortalamaları yakaladı ve 6 kez NBA All-Star seçildi. Ancak Larry Bird'ün Celtics'i ve Magic Johnson'ın Lakers'ı gibi devlerle rekabet ettiği dönemde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.