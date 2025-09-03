NBA efsanesi Charles Barkley, 1992 yılında Philadelphia 76ers'a yazdığı gizli mektubun ayrıntılarını yıllar sonra açıkladı.
Bill Simmons Podcast'ine konuk olan Barkley, o dönemde takım yönetiminden tamamen umudunu kestiğini ve takas talebini dile getirdiği bir mektup yazdığını belirtti:
"Philadelphia bana her zaman harika davrandı, taraftarlar beni çok sevdi. Ama organizasyon olarak berbat işler yaptılar.
'Artık sizin için asla, ama asla oynamayacağım' diye yazdım."
Barkley, 1986'dan itibaren yapılan yanlış kadro hamlelerinin sabrını tükettiğini ve Phoenix Suns'a takaslandığı 1992 yazında bu mektubu yayınlamaya hazırlandığını söyledi. Ancak takas haberi beklenenden erken geldi:
"Pazar gecesi menajerimden telefon geldi. 'Phoenix'e takaslandın, sabah ilk uçakla gidiyorsun' dedi. Mektubu pazartesi günü yayınlamayı planlıyorduk, ironik oldu."
Barkley, Sixers formasıyla 8 sezonda 23.3 sayı, 11.6 ribaund, 3.9 asist ortalamaları yakaladı ve 6 kez NBA All-Star seçildi. Ancak Larry Bird'ün Celtics'i ve Magic Johnson'ın Lakers'ı gibi devlerle rekabet ettiği dönemde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
