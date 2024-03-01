Barış Alper Yılmaz yine joker!

Galatasaray'ın bu sezonki jokeri Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük karşılaşmasına forvette başladı, sağ kanatta bitirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz yine joker!
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01 Mart 2024 09:17
Galatasaray'ın bu sezonki jokeri Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük karşılaşmasında bu kez en uçta görev aldı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bu sezonki jokeri Barış Alper Yılmaz, farklı mevkilerde oynamaya Fatih Karagümrük karşısında da devam etti.

Karşılaşmaya forvet olarak başlayan Barış Alper, daha sonra mücadeleyi üçlü hücum hattının sağında tamamladı.

Milli futbolcu, takımı adına tartışmasız sahada en çok mücadele eden isimlerin başında geldi.

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