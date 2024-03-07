Barış Alper'in sırrı çok çalışmak!

2. Lig ekibi Keçiörengücü'nden transfer olduğu günden bu yana büyük bir gelişme kaydeden, fiziksel açıdan çok güçlü bir görüntüye kavuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Çok çalışıyorum. Antrenmanlardan sonra da ekstra çalışıyorum. Takıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum" dedi.

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Barış Alper'in sırrı çok çalışmak!
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07 Mart 2024 11:14
Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, adından söz ettirmeye devam ediyor.

2. Lig ekibi Keçiörengücü'nden transfer olduğu günden bu yana büyük bir gelişme kaydeden, fiziksel açıdan çok güçlü bir görüntüye kavuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Çok çalışıyorum. Antrenmanlardan sonra da ekstra çalışıyorum. Takıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum" dedi.

Barış Alper'in yükselişi Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Galatasaray'a yüksek teklifler gelebileceği belirtiliyor.

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