Barcelona Xavi'yle ligde 2'de 2 yaptı

La Liga'nın 15. haftasında Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 3-1 mağlup etti.



Estadio de la Ceramica'da oynanan maçı Barcelona 3-1 kazanarak üç puanı kazandı.



Mücadelede ilk yarı golsüz sona ererken dakikalar 48'i gösterdiğinde Frenkie De Jong'un golüyle Barcelona öne geçti. 76. dakikada Chukwueze'nin golüyle maça denge gelirken 88. dakikada Depay Barcelona'yı yeniden öne geçirdi. 90+4'e gelindiğinde ise Coutinho, penaltı vuruşunu gole çevirerek farkı ikiye çıkardı ve maçın sonucunu 3-1 olarak ilan etti.



Bu sonucun ardından Barcelona, ligde ilk kez üst üste iki maç kazanırken teknik direktör Xavi Hernandez de La Liga'da 2'de 2 yaparak başlamış oldu.



Barcelona bu sonuçla 23 puana yükselirken Villarreal ise 16 puanda kaldı.





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