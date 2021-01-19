Barcelona, Thomas Heurtel'i bıraktı

Barcelona,Thomas Heurtel ile devam eden krizi karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini fesh ederek çözdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona, Thomas Heurtel'i bıraktı
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19 Ocak 2021 14:18
Barcelona, uzun süredir tartışmalara neden olan Thomas Heurtel'i serbest bıraktı.

Barcelona kulübünden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşmayla sözleşmenin fesh edildiği duyuruldu. Heurtel'in yarım sezon daha bulunan kontratı, EuroLeague kulüplerinin kendi içinde transfer yapabilme döneminin kapanmasının ardından fesh edildi.

Thomas Heurtel'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı şeklinde Barcelona'dan izin istediği ancak arka planda Real Madrid ile görüştüğü ve anlaştığı haberleri ortaya çıkmıştı. Heurtel, bu haberler üzerine Barcelona tarafından kadro dışı bırakıldı.

Thomas Heurtel, bu sezon 26 resmi maçta Barcelona forması giydi. Fransız oyuncu, kariyerinde 7.2 sayı ve 4.5 asist ortalamaları yakaladı.



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