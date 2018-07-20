Barcelona, Inıesta'nın boşluğunu onunla dolduruyor

RAKAM 40 MİLYON EURO

İspanyol devi, Inıesta'nın takımdan ayrılmasının ardından orta sahanın göbeği için sürdürdüğü alternatif arayışlarındaile her konuda anlaştı.İspanyol medyasında yer alana habere göre Frnasız futbolcu için için berebir görüşme yapan katalan ekibinin yöneticileri, 23 yaşındaki yıldız ile kısa sürede anlaşma sağladı.Sonraki etaptaile görüşmeye başlayacak, Fransız orta saha için düşündüğü rakamolduğu belirtildi.Paris Saint Germain altyapısından yetişen Adrian Rabiot, kırmızı-mavili ekipte şimdiye dek forma giydiği 135 karşılaşmada 17 gol 13 asistlik performans gösterdi.