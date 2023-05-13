Barcelona, İlkay Gündoğan'ı ikna etti!

Yaz transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Barcelona'nın İlkay Gündoğan ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona, İlkay Gündoğan'ı ikna etti!
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13 Mayıs 2023 17:13
Son güncelleme 13 Mayıs 2023 17:17
Transfer çalışmalarına başlayan Barcelona, gelecek sezon için temaslarını sürdürüyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, Lionel Messi, Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi ve Manchester City ile sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor.


İLKAY TRANSFERİ ZORUNLULUK HALİNE GELEBİLİR

Messi ve Zubimendi Barça'nın öncelikli hamlesi olsa da bu transferlerin gerçekleşmemesi İlkay Gündoğan'ın alınmasını zorunlu kıldığı belirtildi.

Haberde Barcelona'nın Türk oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ancak sözleşmesi devam ettiği için kontrat sonunu beklediği vurgulandı.

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay'ın da İspanyol devine transfer olmaya sıcak baktığı için maaşında indirime gideceği ifade edildi.

MAAŞTA ANLAŞMA SAĞLANDI

Barcelona'dan ilk olarak 10,5 milyon euro talep eden İlkay'ı yöneticiler 6 milyon euroya ikna ettiği öne sürüldü.

Orta sahanın birçok bölgesinde oynadığı için teknik direktör Xavi Hernandez'in de İlkay'ı çok istediği aktarıldı.

Barcelona finansal engelleri aşması halinde 32 yaşındaki oyuncunun transferini açıklayacak.

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