Barcelona, Arsenal'in Dembele teklifini reddetti

forma şansı bulmakta zorluk yaşayaniçintransferin son gününde teklif yaptığı ortaya çıktı.Katalan basınında yer alan habere göre; Barcelona, Arsenal'in Ousmane Dembele için yaptığı kiralama teklifini reddetti.Haberde; Arsenal'in 10 milyon euro kiralama ücreti teklif ettiği ve satın alma opsiyonunu da 90 milyon euro olarak belirlediği belirtildi.Ancak Barcelona'nın teklifi yetersiz bulduğu ve Premier Lig ekibine olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.Ousmane Dembele, Arsenal'e transferi konusunda "Transfer olmuyorum, Barça'da kalıyorum! Şu an Sevilla ile oynayacağımız Süper Kupa maçına odaklanmış durumdayım." açıklamasını yapmıştı.