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Barcelona, Arsenal'in Dembele teklifini reddetti

Barcelona, Arsenal'in transferin son gününde Ousmane Dembele için yaptığı teklifi reddetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona, Arsenal'in Dembele teklifini reddetti
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10 Ağustos 2018 01:35
Barcelona'da forma şansı bulmakta zorluk yaşayan Ousmane Dembele için Arsenal'in transferin son gününde teklif yaptığı ortaya çıktı.

Katalan basınında yer alan habere göre; Barcelona, Arsenal'in Ousmane Dembele için yaptığı kiralama teklifini reddetti.

Haberde; Arsenal'in 10 milyon euro kiralama ücreti teklif ettiği ve satın alma opsiyonunu da 90 milyon euro olarak belirlediği belirtildi.

Ancak Barcelona'nın teklifi yetersiz bulduğu ve Premier Lig ekibine olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.

DEMBELE DE İSTEMEDİ

Ousmane Dembele, Arsenal'e transferi konusunda "Transfer olmuyorum, Barça'da kalıyorum! Şu an Sevilla ile oynayacağımız Süper Kupa maçına odaklanmış durumdayım." açıklamasını yapmıştı.

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