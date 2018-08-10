Barcelona, Arsenal'in Dembele teklifini reddetti

Barcelona'da forma şansı bulmakta zorluk yaşayan Ousmane Dembele için Arsenal'in transferin son gününde teklif yaptığı ortaya çıktı.
Katalan basınında yer alan habere göre; Barcelona, Arsenal'in Ousmane Dembele için yaptığı kiralama teklifini reddetti.
Haberde; Arsenal'in 10 milyon euro kiralama ücreti teklif ettiği ve satın alma opsiyonunu da 90 milyon euro olarak belirlediği belirtildi.
Ancak Barcelona'nın teklifi yetersiz bulduğu ve Premier Lig ekibine olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.
DEMBELE DE İSTEMEDİ
Ousmane Dembele, Arsenal'e transferi konusunda "Transfer olmuyorum, Barça'da kalıyorum! Şu an Sevilla ile oynayacağımız Süper Kupa maçına odaklanmış durumdayım." açıklamasını yapmıştı.
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Katalan basınında yer alan habere göre; Barcelona, Arsenal'in Ousmane Dembele için yaptığı kiralama teklifini reddetti.
Haberde; Arsenal'in 10 milyon euro kiralama ücreti teklif ettiği ve satın alma opsiyonunu da 90 milyon euro olarak belirlediği belirtildi.
Ancak Barcelona'nın teklifi yetersiz bulduğu ve Premier Lig ekibine olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.
DEMBELE DE İSTEMEDİ
Ousmane Dembele, Arsenal'e transferi konusunda "Transfer olmuyorum, Barça'da kalıyorum! Şu an Sevilla ile oynayacağımız Süper Kupa maçına odaklanmış durumdayım." açıklamasını yapmıştı.
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