Barbosa emekli oldu, Warriors'ta çalışacak!

Golden State Warriors, veteran NBA guardı Leandro Barbosa'nın resmen emekli olduğunu ve takım bünyesine "oyuncu mentörü" koçu olarak katılacağını duyurdu.



Phoenix Suns, 2003 yılında Barbosa'yı 28. sıradan Draft etmiş ve Barbosa, NBA'in en iyi yedek oyuncularından biri olarak yükselmişti. 37 yaşındaki oyuncu, 2006-07 sezonunda Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazandığı, kariyerinin en yüksek 18.1 sayı ortalamasını kazanmıştı.



'The Brazilian Blur' lakaplı oyuncu, 2015'te Warriors'ın şampiyonluk kadrosunun bir üyesiydi ve ekibin bir yıl sonra 73 galibiyetli lig rekoru kırmasına yardımcı olmuştu.



Barbosa ayrıca 14 yıllık NBA kariyeri boyunca Toronto Raptors, Indiana Pacers ve Boston Celtics formalarını da giymişti. Son üç sezonu ise, memleketi Brezilya'da geçirmişti.



