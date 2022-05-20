Bandırmaspor, olağanüstü seçime gidiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Halı Bandırmaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, olağanüstü seçime gidiyor
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20 Mayıs 2022 16:39
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da kulüp yönetimi, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun kararı doğrultusunda genel kurulun çoğunluk sağlanması durumunda 6 Haziran'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamada, aksi halde genel kurulun, çoğunluğa bakılmasının aynı yerde 14 Haziran'da yapılacağı ifade edildi

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