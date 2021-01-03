Bandırma 4'te 4 yaptı; Altay'ın serisi bozuldu

TFF 1. Lig'de Bandırmaspor, ilk yarının son maçında lider Altay'ı ağırladı. Karşılaşma, ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.
Mücadeleyi galip tamamlayan Bandırmaspor, son 4 maçında 4. galibiyetini aldı. Bununla birlikte Altay'ın 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
Bandırmaspor'un gollerini 27. dakikada Doğan Can Davas ve 90+4'te Yonathan Del Valle kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 24'e çıkaran Bandırmaspor, 10 sıraya yükseldi. 32 puanda kalan Altay ise averajla ligin 1. sırasında yer alıyor.
Maç eksiği bulunan Giresunspor'la aynı puanda olan Altay, aldığı yenilgiyle birlikte liderlik koltuğunu tehlikeye attı.
Mücadeleyi galip tamamlayan Bandırmaspor, son 4 maçında 4. galibiyetini aldı. Bununla birlikte Altay'ın 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
Bandırmaspor'un gollerini 27. dakikada Doğan Can Davas ve 90+4'te Yonathan Del Valle kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 24'e çıkaran Bandırmaspor, 10 sıraya yükseldi. 32 puanda kalan Altay ise averajla ligin 1. sırasında yer alıyor.
Maç eksiği bulunan Giresunspor'la aynı puanda olan Altay, aldığı yenilgiyle birlikte liderlik koltuğunu tehlikeye attı.